A direcção do Sporting está a estudar a hipótese de retirar as ações judiciais intentadas contra José Filipe Nobre Guedes. O antigo vice-presidente do clube faleceu a 20 de julho, e o elenco de Bruno de Carvalho pondera a desistência, por forma a não implicar os herdeiros, conforme prevê a lei.

Record sabe, contudo, que a direção só o fará se tal não obrigar à retirada das ações cíveis e criminais contra Godinho Lopes, Luís Duque e Carlos Freitas, por alegados actos praticados no exercício dos cargos. A proposta fora aprovada em AG, com 91% dos votos, seguindo para o Tribunal da Comarca de Lisboa. Este considerou-se "incompetente para julgar o litígio" e absolveu os ex-dirigentes, mas a direção do Sporting recorreu e os processos seguiram os trâmites legais.