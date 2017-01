Continuar a ler

"Ou são seres absolutamente sobrenaturais, que pelo que tenho visto no relvado não o são, ou não têm dado tudo o que têm pelo Sporting", acrescentou, mostrando-se, porém, confiante em dar a volta por cima. "Nós já vimos esta equipa fazer grandes exibições. Temos jogadores e um treinador capazes de dar a volta à situação. No entanto, falta verdade desportiva e falta entrega por parte dos jogadores. Alterações na Taça? A principal que quero ver é ao nível da atitude", frisou.



Relativamente à ida de Bruno de Carvalho ao balneário leonino após o jogo em Chaves, que Record noticiou, Pedro Batista considerou, ainda, um ato "absolutamente normal".



Pedro Batista, diretor da Fundação Sporting, abordou o momento conturbado que o Sporting vive, após o recente empate em Chaves (2-2), vincando que é preciso a equipa "fazer mais", tendo ao mesmo tempo demonstrado algum desagrado com a atitude de alguns jogadores."Os jogadores têm de correr muito mais. Não exijo que joguem bem, só exijo que deem tudo o que têm pela camisola que vestem. Também joguei futebol e, no final dos jogos, saía completamente 'partido'. Vejo muito poucos jogadores do Sporting no final das partidas neste estado. Faz-me confusão saber que há jogadores que depois de 90 minutos de futebol ainda têm disposição e energia para sair à noite, apesar de terem liberdade para o fazer", atirou, no programa 'Bom Dia Sporting', da Sporting TV.