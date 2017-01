Continuar a ler

Pedro Figueiredo, editor executivo, assumirá o cargo de diretor interino.



O diretor do 'Jornal Sporting', José Quintela, anunciou esta quinta-feira que suspendeu as suas funções à frente da publicação do clube durante a campanha eleitoral para a presidência dos verde e brancos, assumindo, uma vez mais, a comunicação da candidatura de Bruno de Carvalho."Entendo que nesta nova condição e enquanto parte diretamente interessada não devo continuar a dirigir o jornal o que, com muito orgulho, fiz nestes últimos quatro anos. (...) Faço-o por coerência e convicção, mas também por transparência, respeito e garantia de independência e pluralidade do Jornal Sporting", pode ler-se no editorial publicacado na edição de hoje do jornal.

Autor: Sofia Lobato