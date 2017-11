O Sporting é um verdadeiro caso de sucesso em organizações da UEFA, em futsal. Um dos ‘culpados’ deste prestígio é o diretor-geral Miguel Albuquerque, que em 17 anos no clube (chegou em julho de 2000) esteve nas nove vezes em que este foi anfitrião, desde a edição inaugural (2001/02) até à última, este ano, antes de passar a denominar-se Champions League.

"Por muita experiência que possamos ter neste tipo de organizações, cada uma é diferente. Nos últimos anos temos experimentado vários sítios, já fizemos em Almada, Odivelas e Meo Arena. Mas esta é especial porque é a primeira no Pavilhão João Rocha", começa por dizer o responsável, de 42 anos, admitindo: "Para nós acaba por ser também um sonho tornado realidade, trazer uma competição internacional para o nosso pavilhão."

O reconhecimento por parte da UEFA sente-se não só pela quantidade de eventos atribuídos como também pelos prémios. A final four 2014/15, que se disputou na então Meo Arena, foi eleita pelo organismo como o melhor evento de futsal alguma vez organizado. Com tudo isto, Miguel Albuquerque admite que não foi difícil convencer a UEFA a atribuir ao Sporting a organização deste Grupo B.

"O capital de experiência que o clube adquiriu ao longo dos últimos anos neste tipo de eventos, a confiança que a UEFA deposita em nós, também é fruto daquilo que é o nosso trabalho e a nossa competência. O Sporting é o clube do Mundo com mais organizações da UEFA", referiu o dirigente, prosseguindo: "Isto acaba por espelhar um pouco o que é a nossa qualidade e o nosso trabalho. E a forma como nos empenhamos nestes projetos", remata, explicando que estão envolvidas "indiretamente mais de 150 pessoas e diretamente mais de 50", sendo que "95 por cento da estrutura direta é do Sporting". E conclui: "Nesta fase a UEFA só entra na véspera do primeiro dia de competição."

Um prémio para os adeptos

O diretor-geral do futsal leonino reconhece que esta organização é um prémio para os sportinguistas. "Quando pensámos nesta candidatura, o primeiro pensamento foi de que era a forma de premiarmos os nosso adeptos, recebendo uma prova internacional na nossa casa no ano em que a estreamos", explica Miguel Albuquerque, que espera casa cheia. "Se fosse em Odivelas já estava lotação esgotada, aqui não está porque a capacidade do pavilhão é maior. Não espero outra coisa que não seja casa cheia em todos os dias", finaliza.

Não organizam a final four

Os leões não vão candidatar-se a organizar a final four, caso se apurem. Miguel Albuquerque admitiu que "o Sporting foi sondado pela UEFA", mas não vai avançar porque o único recinto apto em Lisboa (por exemplo, por ter mais de 5 mil lugares sentados) é o Altice Arena, que na data estará ocupado devido à Eurovisão. "A logística é tão complicada que não me parece viável que estejamos a deslocar meios e recursos humanos para fora de Lisboa", explica, recordando que em 16 edições só duas foram conquistadas pelo anfitrião (por Benfica e Barcelona).