"Não tivemos muitas oportunidades na área do Sporting mas estávamos à espreita de oportunidades para lá chegar. O primeiro golo surge de um lance de pontapé de canto, em que o Sporting tem jogadores muito altos. Depois do 2-0, a equipa conseguiu reagir, conquistou o penálti e se a bola entra ainda podíamos criar alguma complicação ao Sporting. Não estamos felizes com o resultado, viemos aqui com a intenção de seguir em frente, mas estamos felizes com a exibição da equipa", acrescentou Dito.



O Famalicão saiu de Alvalade com uma derrota por 2-0 e despediu-se da Taça de Portugal. Ainda assim, o treinador da equipa minhota, Dito, não deixou de salientar a qualidade da exibição do conjunto que disputa a 2.ª Liga, que ofereceu excelente réplica ao Sporting, como admitiu o técnico leonino "É sempre bom ouvir palavras boas de Jorge Jesus e isso é fruto do trabalho que desempenhámos aqui hoje. Quando nos calhou o Sporting percebemos que tínhamos aqui um trabalho complicado. Temos feito exibições muito boas no campeonato e a equipa transpareceu isso aqui no jogo. A equipa esteve bem no geral. Uma equipa que consegue condicionar o Sporting ofensivamente, como condicionámos, é bom. Só depois de o Gelson ter sido chamado a jogo é que tivemos mais dificuldades. Conseguimos conter essa avalanche do Sporting e a equipa esteve tranquila", começou por referir o antigo defesa em declarações à SportTV.