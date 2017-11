Continuar a ler

"Todas as equipas têm fragilidades, umas mais que outras. O Sporting já as revelou em alguns jogos desta temporada. Já trabalhámos a equipa no sentido de as explorar", vincou, pedindo concentração máxima aos seus comandados."Pondo as coisas de forma prática: no melhor de ambas as equipas, o Sporting passa. Se o Sporting baixar os níveis de concentração, o Famalicão tem grandes possibilidades de seguir em frente. Por isso é que às vezes existem surpresas na Taça. Para um jogo destes não é preciso motivar os jogadores, mas sim meter um travão, porque o mediatismo pode agitar algumas cabeças. Temos consciência que não teremos tarefa fácil, mas há uma janela entreaberta por onde vamos tentar passar para ter sucesso", atirou.Entre o plantel, o capitão Vítor Lima deu voz à confiança do grupo. Se por um lado sublinha que o fator experiência terá um papel importante no jogo de amanhã, por outro deixa claro que este tipo de confrontos na Taça servem essencialmente para "os mais jovens se mostrarem"."Qualquer jogador do Sporting que nos vá defrontar quererá demonstrar ao treinador que pode contar com ele. Dificuldades iremos ter sempre, até porque este ano têm mais soluções. Do nosso lado, nos últimos jogos o crescimento da equipa e a entreajuda entre todos tem sido notório. Estamos melhores e os resultados assim o ditam. O nosso objetivo é sem dúvida o campeonato, mas quanto mais longe conseguirmos chegar na Taça, melhor", salientou o médio, de 36 anos, deixando ainda uma palavra aos adeptos azuis e brancos."Conseguirmos mobilizar tanta gente para ir a Lisboa a meio da semana é um fator extra de motivação. Queremos dar um presente aos nossos adeptos. Desde já agradeço a todos", rematou.