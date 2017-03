Ainda com Adrien de fora das escolhas, por lesão, Jorge Jesus poderá contar com os regressos de Bruno César e Alan Ruiz no jogo deste sábado com o Nacional. A dupla volta às opções depois de ter cumprido uma partida de suspensão por cartões amarelos. Uma boa notícia mas, em simultâneo, uma dor de cabeça, já que a equipa correspondeu em Tondela e o treinador poderá ter de sacrificar parte das soluções que encontrou para esse jogo, nomeadamente Matheus Pereira e Podence. A alternativa será deixar no banco Alan Ruiz e/ou Bruno César, jogadores que o próprio técnico considera que têm sido "fundamentais" desde janeiro. Tem a palavra JJ.