Pouquíssimo utilizado no Sporting (7 jogos), o central Douglas tem um mercado limitado e a sua saída tem-se apresentado como uma enorme dor de cabeça para Bruno de Carvalho. Com um ordenado a rondar o 1M€ limpos por época, o defesa, de 28 anos, não entra nos planos para 2017/18 e, apesar das várias tentativas, os responsáveis leoninos ainda não encontraram uma solução que agradasse a todas as partes. A rescisão por mútuo acordo é uma (forte) possibilidade.