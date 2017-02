Um dia depois de vencer a votação para melhor jogador da Liga no mês de janeiro, o holandês Bas Dost exultou o regresso do Sporting a Alvalade, onde com o apoio dos adeptos, vinca, o leão é "mais forte"."Amanhã [hoje] voltamos a casa. Contamos com o vosso apoio. Juntos somos mais fortes", escreveu o ponta-de-lança na sua página do Instagram, que frente ao Rio Ave vai tentar manter distâncias na lista de artilheiros do campeonato. Dost soma 17 golos em 18 jogos, mais cinco que André Silva (FC Porto) e sete que Marega (V. Guimarães). O dia de ontem ficou também marcado pela fotografia partilhada por Alan Ruiz no balneário da Academia Sporting, onde aparece ao lado de Coates, Rúben Semedo e Schelotto. O argentino, que aponta a nova titularidade, destacou mais um treino antes do duelo com os vila-condenses.