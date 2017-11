Para além de querer dar seguimento ao bom momento de forma que vive e assim poder ajudar os leões, Bas Dost tem uma missão particular já em Paços de Ferreira. Ao marcar nos últimos três jogos seguidos (Sp. Braga, Famalicão e Olympiacos), o holandês igualou a melhor série ao serviço dos verdes e brancos, pelo que bastará novo festejo amanhã para bater o recorde, imposto em setembro de 2016 - golo a Rio Ave e Legia e um bis ao Estoril.

E tendo em conta aquele que será o adversário, bem pode o avançado de 28 anos ficar com boas perspetivas. Apesar de nunca ter atuado em Paços de Ferreira, Dost foi titular na receção aos pacenses no campeonato da última temporada, a 28 de janeiro deste ano, tendo então contribuído com um bis para a vitória dos leões, por 4-2. Um registo para ficar à atenção de Petit e companhia.