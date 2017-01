Pouco utilizado por Jorge Jesus (e levando em conta o elevado ordenado que aufere no Sporting), Douglas é o principal candidato à saída logo que esta época termine. O central brasileiro, de 28 anos, foi um pedido expresso do treinador leonino para o reforço do eixo defensivo, mas Coates, Rúben Semedo e até Paulo Oliveira nunca lhe deram grandes hipóteses para que pudesse ser uma mais-valia para o plantel verde e branco.

Nesse sentido, colocar o possante central brasileiro será uma prioridade para a SAD leonina. Refira-se que Douglas tem mercado na Holanda e na Turquia e o seu futuro poderá passar por um destes campeonatos. Rumar à China é outra solução que os leões têm em carteira para o futuro do jogador.

