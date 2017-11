O central brasileiro Douglas, que tal como Bryan Ruiz não faz parte das opções de Jorge Jesus para esta temporada, também já negoceia a rescisão contratual com a SAD sportinguista. Neste momento, as partes dialogam para encontrar a melhor forma de pôr termo ao contrato que só termina em junho de 2019.Douglas, de 28 anos, foi um pedido expresso do treinador leonino, Jorge Jesus, mas na época passada participou em apenas 7 jogos. Não agradou e, esta época, acabou por ser mesmo dispensado por JJ, encontrando-se a treinar à margem do restante plantel do Sporting, à semelhança de Bryan Ruiz.O defesa brasileiro representa um encargo bastante considerável e, por isso mesmo, a SAD não quer protelar a situação. Douglas também pretende jogar com regularidade e nesta fase as partes negoceiam para chegar a um consenso em relação às verbas que o central tem a receber.