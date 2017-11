Continuar a ler

Battaglia ‘ok’



Já o médio argentino, que sofreu um toque no pé direito no jogo com o P.Ferreira, está apto para o encontro com o Belenenses, apesar de ter saído na Mata Real.

Doumbia deve estar apto a tempo do jogo com o Belenenses, já na sexta-feira. O avançado está praticamente recuperado da lesão muscular e é provável que volte a treinar-se sem restrições durante esta semana de trabalho.Nesta fase, Doumbia já efetua trabalho no relvado, ainda com determinados condicionalismos, mas tem dado uma boa resposta e a expectativa é que seja integrado antes do encontro com os azuis do Restelo. O costa-marfinense está sem jogar desde dia 11, altura em que se lesionou pela sua seleção, num encontro de qualificação para o Mundial 2018 disputado com Marrocos.