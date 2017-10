À 5ª tentativa... ainda não foi de vez para Seydou Doumbia. O avançado costa-marfinense, de 29 anos, soma dois golos até ao momento, mas ainda procura a estreia a marcar no campeonato. Um registo que se explica, em parte, pela rotação que Jorge Jesus tem feito nos seus avançados: enquanto Bas Dost é dono e senhor do lugar em jogos do campeonato, Doumbia tem sido a principal aposta nos embates da Liga dos Campeões, onde registou os tais dois golos (Steaua e Olympiacos). Dentro de portas, o jogador contratado à Roma apenas somou 97 minutos até à data, sempre a saltar do banco de suplentes, pelo que ainda procura a felicidade que já viveu nas noites europeias.