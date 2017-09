Jorge Jesus confirmou este sábado que não conta com Doumbia para o jogo com o FC Porto, domingo às 19h15, no Estádio de Alvalade, da 8.ª jornada da Liga NOS. Já Fábio Coentrão ainda está em dúvida."O Doumbia teve um problema muscular e não tem hipótese de recuperar. Já o Fábio neste momento deixa dúvidas, mas amanhã ainda temos treino, e talvez ainda possa ter possibilidades", afirmou Jorge Jesus este sábado na conferência de imprensa de antevisão do clássico.