Doumbia já trabalhou no relvado. O avançado da Costa do Marfim deu um novo passo na sua recuperação e ontem já fez treino condicionado. O jogador, de 29 anos, fez alguns exercícios específicos, com e sem bola, e a verdade é que está cada vez mais perto de debelar a lesão muscular contraída pela sua seleção, num encontro frente a Marrocos, dia 11 deste mês.

Doumbia não vai estar apto para o jogo com o P. Ferreira, mas assim aponta à próxima ronda do campeonato, com o Belenenses, uma vez que neste momento está cada vez mais perto de reintegrar os treinos sem quaisquer restrições físicas. De resto, o jogador não atua pelos leões desde o último dia 5, quando entrou com o Sp. Braga (2-2) a 10 minutos do fim do encontro.