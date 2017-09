O lance em que Doumbia pediu falta e do qual saiu lesionado

Más notícias para Jorge Jesus, que ontem viu Doumbia cair no chão ao minuto 43 fruto de uma dor na perna esquerda que o impossibilitou de continuar a dar o seu contributo ao Sporting frente ao Barcelona.O avançado ainda recuperou num primeiro momento, mas as dores falaram mais alto, obrigando Bas Dost a ser lançado ainda antes do descanso. Será hoje reavaliado, mas permanece em dúvida para o clássico contra o FC Porto, no próximo domingo.