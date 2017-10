Seydou Doumbia, avançado do Sporting, está praticamente recuperado da lesão muscular na perna esquerda, contraída com o Barcelona, razão pela qual a sua convocatória para Turim é cada vez mais provável. Esse cenário, de resto, já tinha sido avançado por Record, mas agora há um novo dado que consubstancia essa eventualidade: é que Doumbia já trabalha no relvado.



Apesar de ainda não o fazer integrado com o restante plantel às ordens de Jorge Jesus, o costa-marfinense, de 29 anos, continua a dar boas indicações a JJ e ao próprio departamento médico do clube, que nestes próximos dias vão tomar uma decisão quanto à sua convocatória para o encontro com a Juventus. Por agora, o jogador leonino evolui favoravelmente e também ele está na expectativa de ser eleito para a Liga dos Campeões. Doumbia está a fazer tudo para ir a jogo.

Autores: Alexandre Moita e Bruno Fernandes