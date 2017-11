Seydou Doumbia é mesmo carta fora do baralho de Jesus para o jogo com o Olympiacos. O avançado costa-marfinense não recuperou de uma lesão de cariz muscular e ontem voltou a não subir ao relvado para trabalhar com os restantes elementos às ordens do treinador leonino.

À semelhança do que já tinha acontecido, o jogador efetuou tratamento e ginásio, uma vez que o problema ainda não está debelado. Doumbia, de 29 anos, lesionou-se no dia 11 deste mês, no jogo da Costa do Marfim com Marrocos, e já falhou o encontro com o Famalicão, para a Taça de Portugal.

Na verdade, esta é a segunda lesão muscular do avançado esta temporada. Com o Barcelona, o costa-marfinense contraiu um problema do mesmo género e esperou três semanas para voltar a competir.

Autor: Alexandre Moita