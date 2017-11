O costa-marfinense Seydou Doumbia é praticamente uma carta fora do baralho de Jorge Jesus para o jogo com o Olympiacos. O avançado voltou ontem a não se treinar com a equipa, ficando a fazer tratamento e fisioterapia, e dificilmente será opção. Apesar de algumas melhorias, Doumbia não está perfeitamente recuperado do problema muscular contraído no jogo da sua seleção contra Marrocos, dia 11 de novembro, e tal não se prevê que aconteça a tempo de ser utilizado com os gregos.

Esta é a segunda lesão muscular de Doumbia em toda a época, o que naturalmente volta a atrasar o seu processo de afirmação na equipa do Sporting, ele que até é um ‘jóquer’ na Liga dos Campeões, com dois golos marcados na competição.

Autor: Alexandre Moita