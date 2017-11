Doumbia regressou lesionado esta terça-feira à Academia de Alcochete depois de ter estado concentrado com a seleção costa-marfinense. O avançado está a ser avaliado pelo departamento médico do Sporting a fim de se perceber a extensão da lesão, mas estará em dúvida para os próximos encontros dos verde e brancos.Num jogo que a Costa do Marfim precisava e vencer, o camisola 88 do clube de Alvalade foi titular e atuou os 90 minutos frente a Marrocos , em casa, mas não impediu a festa do adversário, feita com golos de Nabil Dirar (25') e Mehdi Benatia (30'), falhando assim a qualificação para o Mundial'2018.

Autor: Alexandre Carvalho