O Sporting reagiu de forma original às notícias que davam conta de que Seydou Doumbia poderia deixar o clube em janeiro, invertendo os rumores a seu favor para lançar uma campanha de marketing."Doumbia sai até janeiro", lê-se na capa do 'Jornal Sporting', com a explicação logo adiante: "O jogador vai sair dia 23 de dezembro para ir à Loja Verde fazer compras de Natal e inscrever-se como sócio do Sporting". Um incentivo à compra e oferta de produtos relacionados com o emblema verde e branco, através de uma estratégia que pareceu agradar aos adeptos leoninos que comentaram a publicação no Facebook.