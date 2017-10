Continuar a ler

Recorde-se que Doumbia não viajou para se juntar à seleção do seu país, permanecendo na Academia Sporting onde realiza tratamento.







Seydou Doumbia vai parar três semanas na sequência da lesão na perna esquerda contraída frente ao Barcelona, no passado dia 27 de setembro, sabe. Falha, assim, quatro compromissos oficiais do Sporting, entre eles a desclocação ao terreno da Juventus, para a Champions, marcada para o dia 18.Ao contrário do que perspetivou Marc Wilmots, selecionador da Costa do Marfim, o prazo para o regresso do avançado não será de dois meses, devendo o camisola 88 dos leões estar clinicamente apto antes do final do mês.

Autor: Bruno Fernandes