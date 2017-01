Os prémios do Sporting na Champions foram congelados pela UEFA por causa do caso Rojo, mas o dinheiro (entretanto transferido para uma empresa independente) só será entregue à Doyen quando for encerrado o caso que decorre na Justiça portuguesa, iniciado precisamente pela empresa e no qual os leões apresentaram um requerimento onde alegam que o acordo de partilha de passe do atleta violava os princípios da concorrência.

Ao que Record apurou junto da UEFA, a empresa depositária dos cerca de 15,6 M€ que o Tribunal Arbitral do Desporto obrigou os leões a pagar à empresa só libertará a verba quando o caso estiver completamente fechado nos tribunais portugueses.

Autor: Sérgio Krithinas