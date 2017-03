A Doyen, sabe, apresentou um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa para que a FIFA e a UEFA não sejam admitidas como assistentes no litígio que mantém com o Sporting.A Doyen entende que a intromissão da FIFA e da UEFA no processo que decorre em Portugal contraria a política das duas entidades, por estas terem optado por não interferir quando a ação estava a ser apreciada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que deu razão ao fundo. A Doyen quer que a decisão seja reconhecida em Portugal.