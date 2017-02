Uma das grandes dúvidas será a composição da posição de lateral-esquerdo. Com Jefferson lesionado, com um problema muscular na coxa direita, Jorge Jesus dispõe de duas opções, Zeegelaar e Bruno César, que será sempre uma adaptação.O holandês tem alternado com o brasileiro, que numa primeira fase da temporada ganhou algum ascendente. No entanto, Marvin Zeegelaar recuperou o lugar e foi quase sempre opção preferencial para Jesus. Todavia, o cenário mudou após a derrota em casa com o Sp. Braga (1-0), na 14ª jornada do campeonato. Daí para cá, o holandês jogou apenas mais dois encontros, o último dos quais com o P. Ferreira, pois a opção recaiu em Bruno César e Jefferson, até este se lesionar.Recorde-se que o Dragão é um palco de boas memórias para Bruno César, que o ano passado marcou o terceiro golo dos leões ao FC Porto.