Dia em cheio na Cidade Sporting. Pela primeira vez desde a inauguração do pavilhão João Rocha, os adeptos dos leões vão poder passar um dia pintado de verde e branco, primeiro com o futsal, que defronta o Aves às 16 horas; depois com o futebol, que recebe o Chaves pelas 20h15.



É por todo este contexto que os leões decidiram lançar um importante repto aos seus adeptos: tanto no pavilhão como no estádio será feita uma recolha de alimentos – que já começou ontem, no hóquei em patins – com o objetivo de ajudar os bombeiros e as vítimas dos incêndios que assolaram Portugal há uma semana.

