Continuar a ler

A verdade é que caso o técnico não se demita, o Sporting de Pedro Madeira Rodrigues terá de pagar-lhe uma avultada indemnização, devido ao contrato válido até 2019. Jesus, que aufere 6 milhões de euros por temporada, teria direito a cerca de 14 milhões de euros se fosse despedido no início de março.



O treinador dos leões poderia ainda reclamar prémios de objetivos que eventualmente pudesse atingir no que restava do contrato, à semelhança do que aconteceu com Julen Lopetegui no FC Porto. A verdade é que caso o técnico não se demita, o Sporting de Pedro Madeira Rodrigues terá de pagar-lhe uma avultada indemnização, devido ao contrato válido até 2019. Jesus, que aufere 6 milhões de euros por temporada, teria direito a cerca de 14 milhões de euros se fosse despedido no início de março.O treinador dos leões poderia ainda reclamar prémios de objetivos que eventualmente pudesse atingir no que restava do contrato, à semelhança do que aconteceu com Julen Lopetegui no FC Porto.

Madeira Rodrigues acredita que não vai ter de pagar indemnização a Jorge Jesus

A questão surgiu logo após Pedro Madeira Rodrigues anunciar que irá demitir Jorge Jesus caso ganhe as eleições de 4 de março do Sporting: e se o técnico não apresentar a demissão? Dúvida pertinente, até porque o próprio JJ afirmou esta sexta-feira que "nunca quebrou" nenhum projeto . No entanto, o candidato acredita que o timoneiro acabará mesmo por sair, de uma forma ou outra."A partir do momento em que disse que estaria na Comissão de Honra de Bruno de Carvalho, obviamente em coerência quando eu tomar posse ele vai apresentar a sua demissão. Jorge Jesus é um homem de caráter e vai cumprir a sua palavra. Não me passa pela cabeça que isso não aconteça. Não há outro cenário. (...) Hoje, Jesus quebrou qualquer possibilidade de trabalhar comigo e assumirá essa responsabilidade", afirmou Madeira Rodrigues em conferência.

Autores: João Socorro Viegas e Luís Miroto Simões