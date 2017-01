Eduarda Proença de Carvalho, cujo nome está na Comissão de Honra da recandidatura de Bruno de Carvalho e que pertence ao Conselho Leonino, garantiu desconhecer a existência de quaisquer pressões para a assinatura daquela lista, denunciadas por Pedro Madeira Rodrigues , candidato à presidência do clube verde e branco."Eu não sei o que é pressionar, não sei o que é coagir, isso para mim são palavras punidas pelo código penal. Não entendo como se usam esse tipo de palavras para afirmar seja o que for. Se realmente existiram pessoas coagidas ou pressionadas, não sei em quê, o que querem, o que pretendem, porque isso são palavras muito graves", afirmou a advogada à TSF."Fui eleita numa lista, estive quatro anos, e sempre disse aquilo que quis e me apeteceu. Quando o presidente me convidou pedi-lhe uma reunião que demorou quase duas horas e, numa conversa muito pessoal que demorou duas horas, resolvi aceitar com muita vontade e apoiar o projeto porque me parece que tem pernas para andar. A mim ninguém me condiciona, nunca recebi nada do Sporting, só dou", finalizou Proença de Carvalho.