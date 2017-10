Egy Maulana foi ontem apontado pela imprensa do seu país, a Indonésia, ao Sporting, um dos clubes europeus, a par de Benfica, Real Madrid, Getafe e Espanyol, que alegadamente se mostraram interessados no jogador. A publicação refere que os leões já demonstraram interesse em contratar o médio, de 17 anos, um dos talentos emergentes da Indonésia.



De acordo com a mesma fonte, que elogia a capacidade de os leões desenvolverem jovens com margem de progressão, este processo está a cargo do agente do jogador, que está encarregue de negociar a transferência para a Europa.

