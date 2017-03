Continuar a ler

No Hall VIP do Estádio José Alvalade está tudo a postos para o início da eleição que deverá arrancar à hora prevista: dentro de 15 minutosOs resultados deverão ser conhecidos até às 22 horas, depois de também serem contabilizados os votos por correspondência. Às 19, será fechado o perímetro de segurança e os sócios que estiverem dentro desse perímetro poderão exercer o seu direito de voto, mesmo depois daquela hora.O Sporting tem cerca depara poderem votar nas eleições de hoje.A esta hora, a fila de votantes já tem cerca de 50 votantes.Dos três cabeças de lista, Madeira Rodrigues será o primeiro a votar (10 horas), seguido de Bruno de Carvalho (11H30) e de Gonçalo Amaral Rodrigues (12 horas). Treinadores e plantel principal vão votar às 18H30.Em Alvalade já há quem espere para votar desde... as 7 horas! Luís Francisco, 41 anos, da Póvoa de Santa Iria, fez questão de chegar cedo "para se despachar", como revelou à Sport TV+, usando a mesma estratégia que há quatro anos: foi o primeiro sócio a votar nas eleições que elegeram Bruno de Carvalho pela primeira vez e hoje vai repetir o 'feito'. Tem 6 votos e escolhe Bruno de Carvalho: "Sem dúvida, como há quatro anos", disse aBom dia! O Sporting vai hoje a votos, com Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues a esgrimirem argumentos na luta por um lugar na 'cadeira do poder' verde e branca. As urnas em Alvalade abrem às 9 horas e encerram às 19 horas.Eleito há pouco menos de 4 anos, o atual presidente do Sporting, de 45 anos, parece levar alguma vantagem nesta corrida a dois, principalmente pelo fator 'continuidade': apesar de a atual época estar longe de corresponder às expectativas de sócios e adeptos, as anteriores temporadas – ainda que sem o título de campeão conquistado – acabaram por mostrar um leão mais ambicioso, com mais qualidade e que já consegue ombrear com Benfica e FC Porto na disputa pela hegemonia do futebol português.Do outro 'lado da barricada', surge Pedro Madeira Rodrigues, candidato de 45 anos que pretende dar um novo rumo ao Sporting, assentando as suas ideias numa política de comunicação mais "polida", numa abordagem ao mercado mais "cirúrgica" e numa gestão financeira mais "realista" – palavras do candidato. Como principais trunfos, surgem três nomes: László Bölöni (diretor desportivo), Delfim (team manager) e o espanhol Juande Ramos, próximo treinador do Sporting se Madeira Rodrigues ganhar e após a rescisão unilateral do contrato de Jorge Jesus.Foi num cenário de 'guerrilha' e de 'bate-boca' que a campanha de ambos os candidatos foi desenvolvida. No entanto, hoje será a voz dos sócios a ouvir-se bem mais alto do que qualquer crítica ou promessa.Fique connosco ao longo de todo o dia e acompanhe, a par e passo, tudo o que se passa!