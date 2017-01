Continuar a ler

"Não sou um perito em sondagens, mas ainda não falei com ninguém que não vá apoiá-lo. Eu, pela minha parte, apoio-o a 100 por cento, pois, antes da sua chegada, via o meu Sporting de rastos e hoje tenho orgulho em ser sportinguista", salienta o emigrante português, residente há mais de quatro décadas na África do Sul, não deixando passar em claro o facto de um dos seus acompanhantes nesta viagem... eleitoral a Lisboa ser David Mabuza, governador do estado de Mpumalanga e sócio dos leões com as quotas em dia. E não é só ele. Seis dos mebros do governo provincial daquele estado também já aderiram à causa verde e branca.



Antes de terminar, Gomes recorda uma mensagem que lhe foi transmitida por um sócio do Sporting, residente em Moçambique, com 40 anos de filiação, num encontro recente com amigos moçambicanos.



"Pede ao Bruno de Carvalho para continuar. E o Jorge Jesus também tem de continuar. Mais do que nunca temos que estar unidos: presidente, treinador, equipa e associados", ouviu o empresário de alguém que, por estar longe de Portugal, "vive tanto ou mais o Sporting" do que aqueles que residem em Portugal.

Entusiasmado, ele próprio, com o momento decisivo que se vive no clube verde e branco, Gomes assume o seu apoio ao atual presidente, Bruno de Carvalho, e explica por que motivo aposta na continuidade da atual administração."As pessoas com que lido, ligadas aos núcleos do Sporting, aqui, na África do Sul, e em Moçambique, quando o Bruno de Carvalho começou sentiam um clube em decadência. Hoje, há um sentimento diferente. Nós acreditamos no presidente", assegura João Gomes, apontando algumas das obras do atual líder - pavilhão, 50 modalidades, grandes equipas de hóquei em patins, andebol e futsal e a aposta no desporto adaptado - como exemplos a seguir.