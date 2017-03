Continuar a ler

Segundo anunciou o "felicíssimo e orgulhoso" presidente da Mesa da Assembleia Geral dos leões, o voto eletrónico registou 15.444 votantes, ao passo que foram registados 3.311 votantes por correspondencia.



Foram ainda rejeitados 1.480 votantes por correspondência, o que elevaria a contagem final para mais de 20 mil sócios votantes nestas eleições. Segundo anunciou o "felicíssimo e orgulhoso" presidente da Mesa da Assembleia Geral dos leões, o voto eletrónico registou 15.444 votantes, ao passo que foram registados 3.311 votantes por correspondencia.Foram ainda rejeitados 1.480 votantes por correspondência, o que elevaria a contagem final para mais de 20 mil sócios votantes nestas eleições.

As eleições à presidência do Sporting de 2017 entraram já para a história do Sporting como as mais concorridas de sempre.Jaime Marta Soares confirmou que votaram 18.755 sócios, ultrapassando os 17.093 de 1988 e os 16.055 de 2013, no que considerou ser "um dia histórico para o Sporting".

Autor: Luís Miroto Simões