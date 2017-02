Continuar a ler

Manifestando-se "feliz pela receção calorosa" dos adeptos, Elias prometeu "fazer tudo para fazer o galo mais vitorioso do que já é".



O Sporting anunciou na sexta-feira a venda de Elias ao Atlético Mineiro, num negócio em que a SAD leonina fica detentora de 30 por cento do passe do futebolista.



O brasileiro Elias, contratado pelo Atlético Mineiro ao Sporting, chegou a Belo Horizonte e prometeu "fazer o galo mais vitorioso do que já é". O médio explicou que escolheu o Atlético Mineiro "porque é um grande clube", com "um ambiente" a que está habituado, também por ter "jogado em outros grandes clubes"."[O Atlético Mineiro] Tem um projeto ambicioso, com um treinador [Roger Machado] muito bom e com um plantel fortíssimo", afirmou o médio.

Autor: Lusa