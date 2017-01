Elias já é jogador do Atlético Mineiro. Foi o próprio clube brasileiro que confirmou a chegada do agora ex-médio leonino através das redes sociais, referindo que o acordo foi fechado nesta sexta-feira."Elias é galo!", pode ler-se na conta do emblema no Twitter, onde surge igualmente uma imagem do jogador. Também o presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, anunciou a novidade: "Enfim, oficial! Elias é nosso".O médio, de 31 anos, somou 16 jogos nesta segunda passagem por Alvalade - tinha inicialmente chegado a Lisboa na temporada 2011/12.

Autor: Luís Miroto Simões