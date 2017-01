Entre a comitiva que viaja para Norte, uma das notas de destaque vai para a presença de Elias. O médio, de 31 anos, viu o cartão vermelho na receção ao Feirense e está, assim, impedido de dar o seu contributo na partida de hoje. Por isso, a presença do jogador brasileiro na lista de convocados prende-se com o jogo dos ‘quartos’ da Taça de Portugal, daqui a três dias, novamente com o mesmo adversário, onde já poderá ser opção.Recorde-se, a propósito, que devido ao duplo compromisso com o Chaves, a equipa de Jorge Jesus terá um miniestágio naquela região, no qual será obrigada a cobrir vários quilómetros diariamente. Os leões vão ficar hospedados no Vidago Palace Hostel, mas treinam-se mais a sul, no Estádio Municipal de Vila Pouca de Aguiar. Daí ao local do jogo de hoje são cerca de 40 quilómetros sempre a subir...