Elias não seguiu para a Madeira, onde o Sporting defronta este sábado o Marítimo, algo que a imprensa brasileira associou à possibilidade de o jogador já estar no país a ultimar a transferência.



Markovic deixou de contar



Markovic também não foi convocado por Jorge Jesus para o jogo com o Marítimo. O internacional sérvio, de 22 anos, deixou de contar para o treinador do Sporting, um dos responsáveis pela sua contratação. O treinador, assim como toda a estrutura dos leões, estão desiludidos com o rendimento do jogador nesta primeira metade de época.



Dada a intenção do presidente dos leões em emagrecer o plantel, o regresso de Markovic, de 22 anos, ao Liverpool é um cenário em equação, ainda que nada esteja definido até agora. Como Record revelou, o contrato de Markovic prevê a sua utilização em determinada percentagem de jogos, mas o sérvio não cumpriu metade.



Depois de muita especulação sobre um possível regresso de Elias ao Brasil,sabe que o médio do Sporting está perto de rubricar contrato com o Atlético Mineiro, abandonando pela segunda vez Alvalade, agora com 679 minutos disputados em 16 jogos (os verdes e brancos somam 30 oficiais na época).O Galo corria com o Cruzeiro pela aquisição do internacional canarinho, de 31 anos, mas, segundo conseguimos apurar, apresentou melhores argumentos financeiros, numa altura em que o Sporting procura efetuar o emagrecimento do plantel revelado por Bruno de Carvalho.