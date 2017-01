Elias foi, esta sexta-feira, oficializado como jogador do Atlético Mineiro, a título definitivo. Segundoapurou, o negócio rende ao Sporting 2,5 milhões de euros, mais um milhão por objetivos, sendo que os leões ficam ainda com 70 por cento do passe do médio.O negócio com o 'Galo' determinou ainda uma cláusula anti-rivais para o internacional brasileiro e um direito de preferência do Sporting sobre o jogador.Recorde-se que Elias voltou no verão a Alvalade mas a sua segunda passagem pelo clube durou apenas meia temporada. O centro-campista realizou, em 2016/17, um total de 16 partidas e marcou dois golos mas raramente foi primeira opção, dada a forte concorrência de Adrien.