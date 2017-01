Continuar a ler

Esta será a segunda vez que Elias abandona Alvalade com destino ao Brasil. Com 16 presenças em 31 jogos oficiais, o jogador de 31 anos insere-se na política de emagrecimento do plantel leonino, levada a cabo por Bruno de Carvalho nos próximos dias.



Mais transferíveis



Além de Zeegelaar, Petrovic, Elias e Markovic – todos referenciados nestas páginas –, não está descartada a hipótese de Douglas, André e até Castaignos (negociado possivelmente para a China) deixarem Alvalade nos próximos dias se surgirem boas propostas para todas as partes.

Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, Elias está muito perto da saída do Sporting e o seu destino será o Brasil, mais concretamente o At. Mineiro. O dossiê que resultará na venda a título definitivo do internacional brasileiro já está bastante adiantado e, ao que Record apurou, deverá ficar resolvido ainda no decorrer desta semana.Elias já não foi convocado por Jorge Jesus para a visita à Madeira devido ao facto de a sua saída do clube estar iminente. O jogador continua a trabalhar na Academia de Alcochete, mas já está a tratar dos trâmites legais para oficializar o regresso ao seu país.