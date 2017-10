Óscar Barreto obrigou Rui Patrício a aplicar-se

Rui Patrício voou para impedir golo do Rio Ave

No final do encontro com os vila-condenses, os elogios a Rui Patrício foram unânimes, começando pelos adeptos e acabando nos companheiros de equipa. Fábio Coentrão, por exemplo, foi um dos mais efusivos mas o guarda-redes prefere não dar muito importância. "Claro que sabe sempre bem ouvir essas coisas, mas não é por isso que deixarei de ser quem sou, nem é por isso que deixarei de continuar a trabalhar como sempre trabalhei. Sou mais um num grupo que tem mostrado muita atitude dentro de campo e muito compromisso com o clube e os seus objetivos. Todos juntos será mais fácil chegarmos onde queremos. Em Portugal trabalha-se muito bem no treino de guarda redes. Há muitos com muita qualidade. Se sou o melhor, não me compete avaliar."