Elves Baldé é outro dos obreiros de um registo invencível da equipa de juniores do Sporting. O segredo? O trabalho. Mas há mais. "Temos de trabalhar como o treinador nos pede todos os dias. A boa disposição faz-nos trabalhar bem e manter os objetivos", reiterou aem jeito de comentário ao registo de 21 vitórias e um empate referentes aos 22 jogos da primeira fase do campeonato. Ainda assim, o recorde alcançado não foi uma meta traçada pelo grupo na pré-época."Não foi um objetivo desde o início. Quando faltavam poucos jogos para o alcançar, tentámos um forcing e conseguimos", diz o extremo, com felicidade.Instado porsobre a continuada aposta em elementos da formação para preencher o plantel da equipa principal do Sporting, Baldé não tem dúvidas que esse facto lhe dá ânimo para jogar ainda melhor: "É um estímulo para mim como para a equipa toda. Eles chegaram lá e nós também podemos chegar à equipa principal, podendo ser uma das opções de Jorge Jesus. Quem sabe no futuro…"

Autor: Flávio Miguel Silva