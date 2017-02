Emprestado pelo Sporting ao Leeds até final da temporada, o avançado francês Hadi Sacko tem deixado boas indicações no conjunto do Championship, ainda que a sua utilização e influência por vezes sejam interminentes. Ora, caso torne as suas atuações mais regulares há quem em Inglaterra o veja a valer acima das 20 milhões de libras (mais de 23 milhões de euros). É o caso de Noel Whelan, ex-jogador do Leeds e atual comentador da BBC Sport."Já vimos do melhor e do pior com o Sacko em praticamente todos os jogos. Contudo, realço o facto de ele trazer imensa energia às alas sempre que consegue ligar-se com os colegas. Ainda não é um jogador feito, percebo isso, pois quando o for valerá 20 milhões de libras. Já vimos a sua capacidade de decisão deixá-lo ficar mal várias vezes", explicou Whelan, que pelo Leeds atuou entre 1993 e 1995.De referir que Sacko disputou até ao momento 32 jogos pela equipa do segundo escalão do futebol inglês, 25 deles enquanto titular, nos quais apontou dois golos.

Autor: Fábio Lima