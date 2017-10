Continuar a ler

Em relação ao encontro propriamente dito, Jesus destaca a "festa a Taça" que se viveu em Oleiros. "Faz parte da festa. Ficamos todos felizes, pois isto é futebol e a Taça é festa. Foi bonito. As pessoas de Oleiros tiveram a possibilidade ter o Sporting cá e prepararam tudo com muito carinho para haver condições. Nós, Sporting, levámos o jogo a sério, independentemente de ser sintético ou não - pois não estamos habituados, é uma forma de jogar diferente -, adaptámo-nos com facilidade. Depois de estar 3-0 e 4-1, os jogadores baixaram a intensidade e acabámos por sofrer golos".Dois golos sofridos na segunda parte e que, no entender do técnico, tiveram também a ver com a entrada em ação dos jovens que JJ lançou. "Tem também a ver com os miúdos. O Rafael Leão, o Demiral e o Jovane, jovens que neste último momento do jogo poderia ter outra forma de jogar. No segundo golo do Oleiros, o Demiral perdeu-se na marcação. Mas faz parte do crescimento de todos. Foi, ainda assim, uma jornada bonita, um objetivo conquistado. Não é a primeira vez que há surpresa. Independentemente do escalão, não demos possibilidade e tirámos ao Oleiros todas as hipóteses que tinha de disputar o jogo. A perder 3-0 tirou, como é óbvio, a capacidade psicológica para reagir, algo que fazia parte da nossa estratégia. E repare que daqui a cinco dias estamos em Turim, a falar de um jogo de Champions..."