Bruno de Carvalho garantiu ainda que "André Geraldes não vai ser o novo diretor do futebol" e "Octávio Machado continuará a fazer o que está a fazer". E prosseguiu, sublinhando que está a ser feita uma análise quanto aos jogadores que poderão regressar a Alvalade, garantindo, desde já, que Iuri Medeiros "vai continuar no Boavista". "Vamos analisar com muita calma. O regresso afetivo é o de Palhinha", disse.Bruno de Carvalho garantiu ainda que "André Geraldes não vai ser o novo diretor do futebol" e "Octávio Machado continuará a fazer o que está a fazer".

Bruno de Carvalho voltou esta sexta-feira ao tema do "emagrecimento" do plantel leonino . Em entrevista à TSF, o presidente do Sporting abordou as saídas de Alvalade, reconhecendo que os jogadores estão a par do que se passa."Tínhamos quatro objetivos, passámos a um e isso altera bastante. Houve apostas que não resultaram, mas não vou estar aqui com nomes. Os jogadores sabem perfeitamente o que se está a passar e tudo está a ser pensado e refletido. Já na preparação da época tinha havido uma reunião com o treinador e, independemente do que se passasse em Chaves, do epicentro, já se falava no emagrecimemto. O trabalho já estava a ser feito. Quem sai? O Meli já falou, mas os jogadores sabem perfeitamente que não há problema algum no balneário. William Carvalho de saída? A nossa politica é que não saia nenhum jogador fundamental", afirmou.

Autor: Sofia Lobato