Ainda o jogo frente ao Chaves estava a umas horas de se iniciar e já havia muitos adeptos do Sporting nas imediações do estádio. O ambiente era de grande festa, até porque na Luz as coisas iam correndo bem ao... Boavista. Os golos dos axadrezados frente ao Benfica, principalmente o primeiro apontado por Iuri Medeiros, foram muito festejados pelos adeptos leoninos em Chaves.Com o decorrer do jogo na Luz, onde o Benfica acabou por empatar, a apreensão foi tomando conta dos milhares de leões que se deslocaram a Trás-os-Montes, quase que adivinhando a cambalhota das águias. Contudo, isso não aconteceu e mal Luís Ferreira apitou para o final em Lisboa, as bancadas em Chaves festejaram.