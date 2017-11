O empresário Paulo Emanuel Mendes, que é um dos nomes referidos na denúncia feita por Paulo Pereira Cristóvão de supostas irregularidades de Bruno de Carvalho na transferência de Junya Tanaka, emitiu um comunicado esta quarta-feira a garantir que não tem "conhecimento de qualquer circunstância do negócio que seja menos lícita".

"Até informei formalmente o DIAP de Lisboa, onde é tramitado o processo de inquérito, da minha total disponibilidade para colaborar com a investigação no apuramento da verdade, pelo que estou de consciência tranquila", afirmou o agente, demarcando-se de "discussões no interesse seja de quem for". "Sou da opinião que, por ora, todo e qualquer esclarecimento deverá ser efetuado junto da autoridade judicial", conclui.

