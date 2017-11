Continuar a ler

Bruno de Carvalho foi suspenso por três meses por críticas feitas à FPF a propósito do número de títulos atribuídos ao Sporting.



O líder do Sporting considerou, num post divulgado no Facebook, que a atitude da FPF de atualizar os títulos nacionais, desrespeitou "a verdade e a história, demonstra a incompetência e a cobardia dos seus dirigentes, que tudo defendem menos a verdade desportiva e o futebol".



Bruno de Carvalho foi suspenso por três meses por "ameaças e ofensas à honra, consideração e dignidade" de orgão federativo além do pagamento de uma multa de 510 euros.

Fernando Gomes tem feito pontes para haver paz no futebol. As reuniões com os presidentes de clubes têm-se sucedido - já falou nomeadamente com Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa. Segue-se Bruno de Carvalho, o que pode acontecer já no final do mês.Fernando Gomes apenas aguarda que expire a suspensão de Bruno de Carvalho para se encontrar formalmente com o presidente do Sporting, uma vez que à luz dos regulamentos (artigo 37.º) só pode acontecer nessa altura.