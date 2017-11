Mais de 52 anos depois da primeira edição da Taça Ibérica masculina, amanhã é a vez de as senhoras subiram ao relvado do Estádio de Pozuelo, em Madrid, para fazerem história e disputarem pela primeira vez a versão feminina da competição, com o simbolismo de ter lugar precisamente no mesmo local onde em 1965 os espanhóis do Canoe derrotaram os portugueses do CDUL.

A representar as cores nacionais na competição estará o campeão português Sporting, que saiu do país com a ambição de trazer para Alvalade um troféu inédito. "É uma oportunidade única e espero que, depois desta primeira edição, haja muitas mais. Vai ser um jogo muito complicado, não temos histórico no râguebi de 15. Temos estado a trabalhar para tentar surpreender nalgumas partes do jogo, mas sabemos que em Espanha há muita tradição nessa vertente e vai ser um jogo duro", admitiu Isabel Ozório, a capitã da equipa leonina, em declarações ao site do clube.

Continuar a ler

A jogadora não esconde o orgulho por liderar uma equipa que está a fazer história para o râguebi nacional. "Temos feito parte da história do clube, mas também da modalidade em Portugal. Temos marcado a diferença e, sendo a primeira equipa que vai jogar a Taça Ibérica, ainda que não estejamos a representar a Seleção Nacional, é como se o tivéssemos a fazê-lo porque estamos a levar o râguebi português lá fora. Vai ser um momento especial na nossa carreira". Refira-se que Isabel Osório tem jogado também na Nova Zelândia, nos Countues Manakau, vivência essa que é uma mais valia. "Venho mais experiente, com uma outra perspetiva do jogo, uma vez que cá jogamos sobretudo sevens. Espero que isso se reflita no jogo da equipa". Na história da Taça Ibérica masculina, a Espanha leva vantagem, com 21 vitórias contra 16. Os espanhóis do El Salvador são a equipa com mais títulos: cinco. Entre os portugueses, destaque para o Benfica e o Direito, com quatro.

Autor: José Morgado