Além deste trio, há outros elementos que podem deixar Alvalade ainda antes do fim de janeiro, isto se surgirem propostas que agradem ao Sporting. Zeegelaar não tem espaço nas opções de Jorge Jesus, Elias tem interessados na China e no Brasil e André também pode regressar ao seu país.. Com apenas três presenças com a camisola do Sporting, o internacional sérvio vê o seu espaço de manobra - até ao momento soma apenas 138 minutos em todas as competições - ainda mais reduzido com o resgate de João Palhinha ao Belenenses. O Sporting quer vender o médio-defensivo e a Turquia chama por Petrovic.. Pedido expresso de Jorge Jesus, o argentino raramente foi opção do técnico e está muito perto de ser anunciado como reforço do Racing Avellaneda. De resto, este será o dossiê mais adiantado de todos os processos que estão a merecer a total dedicação da estrutura de futebol do Sporting.. Foi um dos reforços mais sonantes para esta temporada, mas a verdade é que se tem revelado uma verdadeira desilusão, dado que o seu rendimento ficou muito aquém do esperado. Está emprestado pelo Liverpool e o Sporting vai tentar negociar com os reds o regresso antecipado do sérvio.. Foi contratado na altura em que o Sporting podia perder Adrien para o Leicester, mas a permanência do capitão retirou-lhe espaço para ser opção regular. Aufere um salário considerado elevado e, mediante proposta que vá ao encontro dos desejos leoninos, Elias poderá rumar a outras paragens.. Tal como Meli, o ex-jogador do Corinthians foi também um jogador expressamente pedido por Jorge Jesus para colmatar a saída de Teo. A verdade é que, apesar de várias chances, o internacional brasileiro nunca se conseguiu impor com a camisola dos leões. Se aparecer a proposta certa, André deixa Alvalade. E o Brasil parece não se ter esquecido dele...