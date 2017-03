André Geraldes e Ryan Gauld voltaram a não ser convocados por Jorge Jesus, pelo que estão à disposição de Luís Martins para reforçar o Sporting B no jogo de amanhã. Ricardo Esgaio, que contribuiu com um golo na vitória sobre o Freamunde (2-0), também deve voltar a jogar pela equipa secundária dos leões.O Sporting B visita o Leixões amanhã, partindo para esta jornada na melhor fase da época, graças a um empate e quatro vitórias consecutivas, obtidas precisamente após a entrada de Luís Martins. "Os jogadores acreditaram sempre, estamos numa boa fase e queremos continuar a ganhar", avisou Tiago, antigo guardião dos leões e atual adjunto, lançando o jogo de amanhã, na Sporting TV. Com 13 pontos conquistados em 15 possíveis nas últimas cinco jornadas, o Sporting B subiu acima da linha de água, somando 40 pontos, mais quatro do que o primeiro clube em zona de despromoção.